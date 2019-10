Medienbericht: Trump will wohl umstrittenes Hotel in Washington veräußern

Die Immobilienfirma der Trump-Familie denkt über den Verkauf ihres umstrittenen „Marquee Hotels“ in der amerikanischen Hauptstadt nach. Nach deutlicher Kritik an den hohen Einnahmen des Hotels in Washington sei das Unternehmen zu einer Veräußerung bereit, teilte der Sohn von US-Präsident Donald Trump, Eric Trump, am Freitag in einer Stellungnahme mit.