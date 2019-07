Medienbericht: US-Delegation reist Montag offenbar zu Handelsgesprächen nach China

WashingtonIn die festgefahrenen Handelsgespräche zwischen den USA und China kommt einem Medienbericht zufolge Bewegung. Am Montag werde eine US-Delegation um den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zu einem direkten Treffen mit chinesischen Vertretern in Shanghai erwartet, meldete die Agentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf nicht weiter beschriebene Kreise.