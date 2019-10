Medienbericht US-Truppen „übergaben“ angeblich Stadt in Nordsyrien an Russen

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende den Rückzug der noch verbleibenden US-Soldaten aus dem Nordosten Syriens angeordnet. Der Zeitplan dafür ist unbekannt. Die Truppen würden aber in der Region bleiben, um ein Wiedererstarken des IS zu verhindern. Ein kleiner Teil bleibe an einem Truppenstandort im Süden des Landes.