Medienbericht: USA verzögern offenbar Abkommen mit Großbritannien wegen Nordirland-Frage

Die Vereinigten Staaten wollen einem Zeitungsbericht zufolge wegen Klärungsbedarf bei der Nordirland-Frage zunächst weiter an den Metallzöllen auf Einfuhren aus Großbritannien festhalten. Die Gespräche über eine Lockerung der Zölle auf Aluminium und Stahl würden nicht vorankommen, berichtet die Financial Times unter Berufung auf einen Mitarbeiter des US-Handelsministeriums am Mittwoch.