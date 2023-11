Medienbericht: Wohl keine Klage gegen Biden wegen Umgang mit Geheimdokumenten

US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland hatte Hur im Januar zum Sonderermittler ernannt. Er sollte die unsachgemäße Aufbewahrung von Geheimdokumenten in Bidens Haus in Wilmington im Bundesstaat Delaware und in einem Washingtoner Think-Tank-Büro untersuchen. Das Büro war für Biden nach seiner Vizepräsidentschaft 2009-2017 eingerichtet worden.