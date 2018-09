Medienberichte EU-Kommission lehnt wohl Wirtschaftshilfen für die Türkei ab

Die Türkei leidet seit Monaten unter einer hohen Inflation und einem massiven Werteverfall ihrer Währung. Die angespannte wirtschaftliche Lage soll auch bei den Gesprächen des türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Deutschland in dieser Woche beraten werden. Erdogan trifft am Donnerstag in Deutschland ein. Das offizielle Programm des Staatsbesuchs beginnt erst am Freitagmorgen.