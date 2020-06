Medienberichte Jemenitische Huthi-Rebellen greifen Ziele in Saudi-Arabien an

Die von Saudi-Arabien geführte sunnitische Allianz gegen die Huthis teilte mit, sie habe eine von den Rebellen abgeschossene ballistische Rakete abgefangen, die die saudi-arabische Hauptstadt Riad zum Ziel gehabt habe. Ein Reuters-Augenzeuge in Riad hörte am frühen Morgen zwei laute Explosionen und sah Rauchwolken am Himmel über der Stadt.