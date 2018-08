Medienschelte: Donald Trump kritisiert Berichterstattung zur Russland-Affäre

BridgewaterUS-Präsident Donald Trump hat erneut die Russland-Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller und die Nachrichtenmedien verbal angegriffen. Trump verteidigte am Sonntag in einem Tweet seine Bezeichnung von Medien als „Feind des Volkes“. Journalisten verursachten „absichtlich große Spaltung & Misstrauen“ und könnten „auch Krieg verursachen“, schrieb Trump, der sich am Wochenende in seinem Golfclub in New Jersey aufhielt.