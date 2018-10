Medizinisches Cannabis Unternehmen planen Millionen-Investitionen in Deutschland

Aphria plant, etwa 12.000 Apotheken in Deutschland mit medizinischem Cannabis zu beliefern. Auch Konkurrent Aurora hat große Erwartungen an das Geschäft in Deutschland. Manager Cam Battley kündigt an, dass Aurora auch in Deutschland Cannabis produzieren will.



Eine entsprechende Ausschreibung zum Anbau von medizinischem Cannabis läuft unter Federführung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Interessierte Bewerber müssen ihre Unterlagen bis zum 5. November abgeben. Neben Aurora will auch Aphria teilnehmen Eine Entscheidung darüber, wer den Zuschlag erhält, fällt innerhalb der ersten Jahreshälfte 2019.