Meeresschmuggel: Uno sanktioniert Firmen wegen Verstößen gegen Nordkorea-Embargo

Parallel dazu gibt es eine sanfte diplomatische Annäherung. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un war vor wenigen Tagen erstmals seit seiner Amtsübernahme vor sechs Jahren ins Ausland gereist und hatte den chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen. Mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In will er sich am 27. April zu einem Gipfel treffen. Eine erste Annäherung zwischen Nord- und Südkorea hatten bereits die Olympischen Winterspiele gebracht. Auch eine Zusammenkunft zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump ist geplant. Trump hatte am Mittwoch erklärt, er freue sich auf das Treffen mit Kim. Es sei möglich, dass der nordkoreanische Staatschef das Richtige für seine Bevölkerung und für die Menschheit tun werde. „Leider müssen maximale Sanktionen und maximaler Druck um jeden Preis aufrechterhalten werden!“, hatte Trump auf Twitter geschrieben.