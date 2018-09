Mehrere Festnahmen Niederländische Polizei vereitelt großen Terroranschlag

RotterdamDie niederländische Polizei hat sieben Männer festgenommen, die einen Terroranschlag geplant haben sollen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Festnahmen seien am Donnerstag in Arnhem, rund 100 Kilometer südlich von Amsterdam, und in Weert nahe der deutschen Grenze erfolgt. Damit sei nach monatelangen Ermittlungen ein Terroranschlag verhindert worden.