Während Trump und seine republikanischen Parteigenossen sich nicht einmal die Mühe gemacht haben, für diese Wahl ein Parteiprogramm aufzustellen, hat Biden eine Reihe fiskalpolitischer Maßnahmen vorgeschlagen, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln sollen. Falls die Demokraten die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses und das Weiße Haus gewinnen, würde eine Biden-Regierung umfassende Steuerimpulse – die auf private Haushalte, Arbeitnehmer und Kleinunternehmen ausgerichtet sind, die ihrer bedürfen – umsetzen sowie Arbeitsplätze schaffende Ausgaben in die Infrastruktur und Investitionen in die grüne Wirtschaft tätigen. Sie würde nicht in Steuersenkungen für Milliardäre investieren, sondern in Bildung, die Fortbildung der Arbeitnehmer sowie in proaktive industrie- und innovationspolitische Maßnahmen, um die Konkurrenzfähigkeit der USA sicherzustellen. Und die Privatwirtschaft würde nicht länger durch Ausraster des Präsidenten auf Twitter terrorisiert.