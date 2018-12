Meinungsverschiedenheiten James Mattis tritt als Pentagonchef wegen Trump zurück

US-Verteidigungsminister James Mattis ist nach Differenzen mit US-Präsident Donald Trump über einen Truppenrückzug aus Syrien zurückgetreten. Trump habe Anspruch auf einen Verteidigungsminister, „dessen Meinungen besser mit (denen von Trump) im Einklang stehen“, erklärte Mattis am Donnerstag. Zuvor hatte Trump bei Twitter geschrieben, der Pentagonchef werde Ende Februar in den Ruhestand gehen. In Kürze werde ein neuer Verteidigungsminister ernannt.