Menschenrechte 20.000 wegen Antikriegsprotest in Russland festgenommen

21. September 2023 | Quelle: dpa

Eine Demonstrantin protestiert in Moskau gegen die Teilmobilisierung wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Bild: Bild: dpa

In Russland sind nach Angaben einer UN-Expertin seit der Invasion im Nachbarland Ukraine mehr als 20.000 Menschen wegen Teilnahme an friedlichen Demonstrationen festgenommen worden. Es habe mehr als 600 Anklagen wegen „Antikriegsaktivitäten” geben, berichtete die Bulgarin Mariana Katzarova bei der Debatte über die Lage in Russland im UN-Menschenrechtsrat in Genf.