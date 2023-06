Die Ureinwohner werden in der 1901 verabschiedeten Verfassung des Landes nicht erwähnt. Erst 1967 wurden ihnen überhaupt Bürgerrechte eingeräumt. Von großen Teilen der weißen Mehrheit wird die indigene Bevölkerung nach wie vor ausgegrenzt, obwohl sie das Land schon seit Zehntausenden Jahren besiedelt. Nach der Ankunft der First Fleet (ersten Flotte) in Sydney Cove im Januar 1788 und der darauffolgenden Kolonisierung des Kontinents wurden viele Jahrzehnte lang Aborigine-Kinder ihren Eltern entrissen. Die sogenannte „gestohlene Generation” musste in Heimen oder bei weißen Familien aufwachsen.