Menschenrechte Abriegelung des Gazastreifens verstößt gegen Völkerrecht

10. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt steigt Rauch auf. Bild: Bild: dpa

Die Vereinten Nationen kritisieren Israels Beschluss, alle Lieferungen von Nahrungsmitteln, Wasser, Strom oder Benzin in den Gazastreifen einzustellen. Es sei unter dem humanitären Völkerrecht verboten, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Überleben brauchen, teilte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, am Dienstag in Genf mit.