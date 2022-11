Menschenrechte Belarus: Inhaftierte Oppositionelle auf Intensivstation

30. November 2022 | Quelle: dpa

Maria Kolesnikowa, Oppositionelle aus Belarus, während einer Gerichtsverhandlung. Bild: Bild: dpa

Die zu einer langen Haftstrafe verurteilte belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa ist nach Angaben eines anderen inhaftierten Politikers auf der Intensivstation ihres Gefängnisses. „Mascha ist auf der Intensiv, Ursache unbekannt”, twitterte Viktor Babariko am Dienstag. Sie sei am Vortag operiert worden, schrieb er, ohne Details zu nennen. „Sie ist gegenwärtig in einem stabilen, ernsten Zustand, bei Besserung.” Offizielle Erklärungen zu dem Ereignis gibt es nicht.