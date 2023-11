Menschenrechte: Bericht: Migranten melden brutale Abschiebungen aus Griechenland

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sieht nach Gesprächen mit Migranten Hinweise auf eine „wiederkehrende Praxis“ geheimer, illegaler und häufig brutaler Abschiebungen aus Griechenland. Sie berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Dutzende Aussagen von Migranten in den vergangenen zwei Jahren, dass es solche Abschiebungen von den zwei Inseln Samos und Lesbos im Osten Griechenlands in die Türkei gegeben habe. Diese seien angeblich entweder von griechischen Beamten in Uniform oder unbekannten vermummten Einzelpersonen ausgeführt worden.