Menschenrechte Britische Regierung will sich über Straßburger Urteile hinwegsetzen

Die britische Regierung will sich künftig über Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hinwegsetzen können. Das Gesetz namens Bill of Rights werde die „britische Tradition der Freiheit stärken und dem System eine gute Dosis gesunden Menschenverstand hinzufügen“, sagte Justizminister Dominic Raab, der das Vorhaben am Mittwoch ins Parlament einbringen wollte.