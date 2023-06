Menschenrechte Demos an Geburtstag von Kremlgegner Nawalny

04. Juni 2023 | Quelle: dpa

Polizisten halten einen Demonstranten auf dem Puschkinskaja-Platz in Moskau fest. Bild: Bild: dpa

Anlässlich des 47. Geburtstags des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny haben Menschen in Russland und verschiedenen anderen Ländern für dessen Freilassung demonstriert. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch veröffentlichte am Sonntag auf Twitter Fotos unter anderem aus Japan, Australien und Georgien. Auch in Berlin war eine Kundgebung angekündigt.