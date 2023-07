Menschenrechte Dringliche Debatte zu Koranverbrennung im Menschenrechtsrat

04. Juli 2023 | Quelle: dpa

Nach der Verbrennung eines Korans in Schweden hatte es auch im Irak wiederholt Demonstrationen gegeben. Bild: Bild: dpa

Nach der Koranverbrennung in Schweden wird im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen auf Wunsch islamischer Länder eine dringliche Debatte abgehalten. Pakistan habe im Namen mehrerer Staaten gefordert, „den alarmierenden Anstieg an vorsätzlichen und öffentlichen Aktionen von religiösem Hass zu diskutieren, der sich aktuell in der Entweihung des Koran in Europa und anderen Ländern manifestiert”, wie der Sprecher des Rates am Dienstag in Genf erklärte. Die Debatte werde voraussichtlich noch diese Woche stattfinden, sagte er.