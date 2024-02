Menschenrechte Familie: Deutsch-Iranerin zurück in Haft

29. Februar 2024 | Quelle: dpa

Irans Justiz wirft Nahid Taghavi unter anderem «Leitung einer illegalen Gruppe» vor. Bild: Bild: dpa

Die Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi ist nach Angaben ihrer Tochter aus dem Hafturlaub zurück ins Gefängnis gekehrt. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, schrieb Mariam Claren am Donnerstag, dass ihre Mutter „willkürlich und ohne Grund” in die berüchtigte Ewin-Haftanstalt in der Hauptstadt Teheran zurückgekehrt sei.