Menschenrechte Forderungen nach Ende der Gewalt im Sudan

05. August 2023 | Quelle: dpa

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet beim Konflikt im Sudan von massenhaft zivilen Opfern. Bild: Bild: dpa

Nach Berichten über mögliche Kriegsverbrechen im Sudan haben die USA, Großbritannien und Norwegen die Konfliktparteien zu einem sofortigen Ende der Kampfhandlungen aufgefordert. Man verurteile die andauernde Gewalt in der Region Darfur aufs Schärfste, heißt es in einer vom US-Außenministerium in Washington veröffentlichten gemeinsamen Erklärung, insbesondere die gezielten Angriffe auf bestimmte ethnische Gruppen und die weit verbreitete Anwendung sexualisierter Gewalt.