Menschenrechte Kremlgegner Nawalny soll in Moskau beerdigt werden

01. März 2024 | Quelle: dpa

Der Kreml wollte Nawalnys Mutter dazu zwingen, die Beisetzung ihres Sohnes heimlich abzuhalten. Bild: Bild: dpa

Zwei Wochen nach seinem Tod in einem Straflager soll der bekannte Kremlgegner Alexej Nawalny heute in der russischen Hauptstadt Moskau beigesetzt werden. Die Trauerfeier in der Kirche zu Ehren der Gottesmutterikone „Lindere meine Trauer” im südöstlichen Bezirk Marjino ist für 14.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) geplant, wie Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch bestätigte.