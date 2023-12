Angefangen hatte alles vor mehr als einem Jahr mit einem Artikel, in dem Orlow den von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten Krieg unter dem Titel „Sie wollten den Faschismus, sie haben ihn bekommen” kritisierte. Dafür wurde er in seiner Heimat der „Diskreditierung” der russischen Armee beschuldigt - international war die Solidarität aber groß. „Der Preis, den er und andere dafür zahlen, dass sie in Russland ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen, ist untragbar hoch”, beklagte etwa die Organisation Amnesty International. Doch dann wurde gegen Orlow - für viele überraschend - zunächst nur eine verhältnismäßig milde Geldstrafe in Höhe von 150.000 Rubel (rund 1500 Euro) verhängt.