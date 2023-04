Menschenrechte Parlament im US-Staat Montana schließt Trans-Abgeordnete aus

27. April 2023 | Quelle: dpa

Die Republikaner im Repräsentantenhaus von Montana stimmten dafür, Zooey Zephyr für den Rest der Sitzungsperiode 2023 aus dem Repräsentantenhaus auszuschließen. Bild: Bild: dpa

Die mehrheitlich republikanischen Abgeordneten im US-Bundesstaat Montana haben das einzige transgeschlechtliche Mitglied von Sitzungen des Abgeordnetenhauses ausgeschlossen. Die Parlamentarierin Zooey Zephyr darf zwar weiterhin abstimmen, aber bis zum Ende der Sitzungsperiode am 5. Mai nicht mehr persönlich an den Sitzungen der Kammer teilnehmen, entschieden die Abgeordneten gestern. Es ist die jüngste Eskalation im Kampf von US-Konservativen gegen die Rechte queerer Menschen in den USA.