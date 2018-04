Menschenrechte: Polen wegen monatelangen Festhaltens von Asylbewerbern verurteilt

StraßburgMit der monatelangen Zwangsunterbringung einer Familie in einem umzäunten Zentrum für Migranten hat Polen deren Menschenrechte verletzt. Die polnischen Behörden hätten damit gegen das Recht auf Achtung des Familienlebens verstoßen, urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Dienstag in Straßburg (Az: 75157/14). Das Land muss nun 12.000 Euro Entschädigung an die russische Familie zahlen.