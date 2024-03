Menschenrechte Saudi-Arabien führt UN-Kommission für Frauenrechte an

28. März 2024 | Quelle: dpa

Eine verschleierte Frau in der saudischen Hauptstadt Riad. Saudi-Arabien - im WEF-Bericht über die Gleichstellung der Geschlechter auf einem der unteren Plätze - übernimmt den Vorsitz in der UN-Kommission zur Frauenförderung. Bild: Bild: dpa

Saudi-Arabien hat künftig den Vorsitz in der UN-Kommission zur Förderung von Frauen. Die 45 Mitgliedsländer der „Kommission der Vereinten Nationen zur Rechtsstellung der Frau” (CSW) bestimmten den saudischen Botschafter Abdulasis Alwasil in New York per Akklamation zum Vorsitzenden der nächsten Sitzungsperiode. Das Mandat dauert ein Jahr.