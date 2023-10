Menschenrechte Syrien wegen Folter vor UN-Gericht angeklagt

10. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Kanada und die Niederlande hatten Syrien vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Folter seit 2011 verklagt. Das höchste Gericht der UN verhandelt zunächst den Antrag auf Sofortmaßnahmen gegen Syrien, um Folterpraktiken zu stoppen. Bild: Bild: dpa

Kanada und die Niederlande haben Syrien wegen systematischer Folter vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) verklagt. Seit mindestens 12 Jahren verletze die Regierung unter Präsident Baschar al-Assad systematisch die UN-Antifolterkonvention, erklärten die Rechtsvertreter beider Staaten am Dienstag in Den Haag vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen. „Syrische Bürger wurden in großer Zahl gefoltert, ermordet, verschleppt, angegriffen mit Giftgas oder haben alles verloren, als sie um ihr Leben flohen.” Die beiden Länder fordern Sofortmaßnahmen des Gerichts gegen Syrien.