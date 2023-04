Menschenrechte Taliban verbietet Frauen Zusammenarbeit mit UN

06. April 2023 | Quelle: dpa

Ein Taliban-Kämpfer und eine Passantin in Afghanistans Haupstadt Kabul. Bild: Bild: dpa

UN-Generalsekretär António Guterres hat eine Entscheidung der Taliban verurteilt, wonach afghanische Frauen in dem Land ab sofort nicht mehr mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten dürfen. „Das verletzt die unveräußerlichen Menschenrechte von Frauen”, erklärte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch (Ortszeit) in New York.