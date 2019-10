Menschenrechte Türkei bestreitet Berichte über Abschiebung von Flüchtlingen

Auch deswegen hatte er am 9. Oktober dort einen Feldzug gegen Kurdenmilizen begonnen, die die Regierung als Terroristen ansieht. In den vergangenen Tagen hatte sie mit den USA und Russland zwei Feuerpause-Abkommen ausgehandelt. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) ist am Samstag für einen Kurzbesuch in Ankara, um auf eine dauerhafte Waffenruhe zu dringen.