Menschenrechte Türkei wirft EGMR im Fall Kavala Politisierung vor

07. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der 66-jährige Osman Kavala stammt aus einer Unternehmerfamilie und förderte vor seiner Inhaftierung zahlreiche zivilgesellschaftliche Projekte in der Türkei. Bild: Bild: dpa

Der türkische Justizminister hat dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im Fall des inhaftierten Kulturförderers Osman Kavala Politisierung vorgeworfen. „Wir alle sehen, was für ein politischer Prozess dort abläuft. Leider diskutiert der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das Thema außerhalb der juristischen Dimension”, sagte Justizminister Yilmaz Tunc am Donnerstag in Ankara. Zuvor hatte der Türkei-Berichterstatter des Europäischen Parlaments, Nacho Sanchez Amor, Kavala im Istanbuler Gefängnis Silivri besucht.