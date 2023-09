Menschenrechte Uigurische Kinder in China: UN-Menschenrechtler tief besorgt

26. September 2023 | Quelle: dpa

Eine belebte Straße in der Stadt Kashgar im westchinesischen Xinjiang (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Kinder der uigurischen Minderheit werden in der nordwestchinesischen Region Xinjiang laut UN-Menschenrechtlern zunehmend in staatlichen Internaten erzogen. Die Fachleute berichteten über ihnen vorliegende Informationen, wonach hauptsächlich uigurische Kinder betroffen seien, deren Eltern sich im Exil oder in Internierungslagern befänden.