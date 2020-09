Menschenrechte: USA verhängen neue Sanktionen gegen den Iran

Im Atomstreit mit dem Iran hatten die USA bereits am Montag weitere Sanktionen gegen das Land verhängt. Dabei stand das iranische Verteidigungsministerium im Fokus, nachdem sich die USA bislang auf die Atombehörde der Islamischen Republik konzentriert hatten. Die USA hatten 2018 einseitig das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt, an dem auch Deutschland beteiligt ist. Am Wochenende blieb der Versuch der US-Regierung erfolglos, im UN-Sicherheitsrat neue Sanktionen gegen das Land durchzusetzen.