Menschenrechte: USA verhängen Sanktionen gegen China, Myanmar und Nordkorea

Die USA haben am Freitag (Ortszeit) umfangreiche Sanktionen gegen Dutzende Personen und Organisationen mit Verbindungen zu China, Myanmar, Nordkorea und Bangladesch verhängt. „Unsere heutigen Maßnahmen, insbesondere die in Partnerschaft mit Großbritannien und Kanada, senden die Botschaft, dass Demokratien auf der ganzen Welt gegen diejenigen vorgehen werden, die die Macht des Staates missbrauchen, um Leid und Unterdrückung zu verursachen“, sagte der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo in einer Erklärung.