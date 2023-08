Menschenrechte Vor Russland-Wahlen: Prominenter Beobachter inhaftiert

18. August 2023 | Quelle: dpa

Grigori Melkonjanz ist der Co-Vorsitzende der angesehenen russischen Wahlbeobachtungs-Organisation Golos. Bild: Bild: dpa

Wenige Wochen vor Wahlen in Russland ist der prominente Beobachter Grigori Melkonjanz in Moskau inhaftiert worden. Ein Gericht in der Hauptstadt ordnete gegen den Co-Vorsitzenden der Menschenrechtsorganisation Golos (deutsch: Stimme), die sich für freie Wahlen einsetzt, Untersuchungshaft bis 17. Oktober an.