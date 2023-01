Menschenrechte Zwei weitere Demonstranten im Iran hingerichtet

07. Januar 2023 | Quelle: dpa

Protestaktion gegen das Regime im Iran am 17. Dezember 2022 in Berlin. Bild: Bild: dpa

Im Iran sind zwei weitere Demonstranten hingerichtet worden. Wie die iranische Justizbehörde am Samstag bekanntgab, wurden die beiden Männer Mohammed-Mehdi K. und Sejed-Mohammed H. in den frühen Morgenstunden gehängt. Sie sollen während der systemkritischen Proteste im November für den Tod eines Sicherheitsbeamten verantwortlich gewesen sein, so die Justiz auf ihrem Webportal Mizan. Damit steigt die Zahl der hingerichteten Demonstranten im Zuge der mehr als dreimonatigen systemkritischen Proteste auf vier.