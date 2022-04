Menschenrechtsbericht Blinken warnt vor weltweitem Rückgang der Demokratie

US-Außenminister Antony Blinken hat vor einem weltweiten Rückgang der Demokratie gewarnt. „Seit vielen Jahren beobachten wir einen alarmierenden Rückgang der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte in vielen Teilen der Welt“, sagte Blinken am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung des jährlichen Menschenrechtsberichts der US-Regierung in Washington. Dies habe sich seit der Veröffentlichung des Berichts im Vorjahr leider fortgesetzt. „Nur an wenigen Orten sind die menschlichen Folgen dieses Rückgangs so deutlich zu sehen wie im brutalen Krieg der russischen Regierung gegen die Ukraine.“