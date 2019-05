Menschenrechtsorganisation: Amnesty International strukturiert Führung neu

Die Umstrukturierung an der Spitze folgt dem Suizid zweier AI-Mitarbeiter im vergangenen Jahr. Nach den Vorfällen hatte Amnesty ein unabhängiges Gutachten über die Arbeitsbedingungen bei der Menschenrechtsorganisation in Auftrag gegeben, das im Februar veröffentlich worden war. Mitarbeiter hatten darin unter anderem über hohen Stress und Mobbing geklagt. Generalsekretär Kumi Naidoo habe die Umstrukturierung an der Spitze der Organisation bereits vor der Veröffentlichung des Berichts in die Wege geleitet, hieß es.