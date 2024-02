Zu Beginn der Frühjahrssitzung des UN-Menschenrechtsrats hatte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, aufgrund zahlreicher Kriege, Konflikte und Spannungen von „seismischen globalen Schocks” gesprochen. „Der Schmerz und das Abschlachten so vieler Menschen im Nahen Osten, in der Ukraine, im Sudan, in Myanmar, in Haiti und an so vielen anderen Orten auf der Welt sind unerträglich”, sagte Türk. Er nutzte in seiner auf Englisch gehaltenen Rede das Wort „slaughter” - Abschlachten.