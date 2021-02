Menschenrechtsverletzungen in China US-Präsident Biden will Boykott der Olympischen Winterspiele

Doch nicht nur die Covid19-Pandemie macht den Organisatoren zu schaffen. US-Präsident Joe Biden will die westliche Welt zu einem Boykott der Veranstaltung bringen – aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China. „Berater von Biden fühlen aktuell bei europäischen Regierungen vor, ob sie den Boykott mittragen würden“, heißt es in Diplomatenkreisen. Biden bereite einen Rechtsakt vor, der US-Bürgern eine Teilnahme an den Winterspielen in Peking verbieten würde. Allerdings wisse Biden, dass ein Boykott nur wirksam wäre, wenn zahlreiche westliche Länder seiner Initiative folgen würden.