Kohlendioxidneutralität will China erst 2060 erreichen – ähnlich wie Russland und Saudi-Arabien. Andere Länder streben das 2050 an, was auch schon als „zu spät“ gilt. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping forderte auf dem G20-Gipfel wieder nur, dass doch die reichen Staaten „vorangehen“ sollten. „Die gesammelten Emissionen der USA pro Kopf sind acht mal höher als die Chinas“, hieß es von Regierungsseite in Peking.