Mercosur-Abkommen Warum Klimaschutz nicht mit erhobenem Zeigefinger funktioniert

Das Engagement Deutschlands in Südamerika kommt zum richtigen Zeitpunkt. Russlands Angriff auf die Ukraine verlangt ein Umdenken – nicht nur in der Sicherheits- und Energiepolitik, sondern auch in der Handelspolitik. In einer Zeit, in der Europas wirtschaftliche Abhängigkeit von China verstärkt auf den Prüfstand gestellt wird und in der zugleich ein Großteil des weltweiten Wirtschaftswachstums außerhalb der EU stattfindet, muss Europa seine weltweiten Handelsbeziehungen ausbauen und diversifizieren. Nur so können Wohlstand, Arbeitsplätze und Frieden gesichert werden.