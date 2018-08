Merkel auf Westafrika-Reise: Deutschland und Senegal – Mit Jobs gegen illegale Migration

Der Vorsitzende des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft, Stefan Liebing, hatte im Reuters-Interview gesagt, dass deutsche Firmen in diesem Jahr eine Milliarde Euro in Afrika investierten, gerade aber Mittelständler mehr Hilfe der Bundesregierung benötigten. Auch Senegals Präsident forderte eine engeren Schulterschluss der Regierung und deutschen Firmen bei deren Engagement in dem Land. Am Rande des Besuches wurde die Elektrifizierung von 300 Dörfern mit Solarstrom durch die Firma Gauff vereinbart.