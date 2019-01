Merkel in Davos Multilateralismus oder der Weg ins Elend

Merkels Rede war – wie nicht anders zu erwarten – ein erneutes großes Bekenntnis zum Multilateralismus und eine Aufforderung, eine globale Allianz zur Reform der internationalen Ordnung zu bilden. Sie wiederholte in Davos fast wörtlich, was sie in der jüngsten Generaldebatte im Bundestag gesagt hatte und offenbar als Leit-Narrativ ihrer Spätphase verstanden wissen will: „Ich glaube, wir sollten unsere nationalen Interessen jeweils so verstehen, dass wir die Interessen anderer mitdenken und daraus Win-Win-Situationen machen, die die Voraussetzung für multilaterales Handeln sind.“