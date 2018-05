Im März hatte das Land Bayern daher im Bundesrat den Antrag eingebracht, die in der Außenwirtschaftsverordnung verankerte Schwelle, ab der das Bundeswirtschaftsministerium Übernahmen deutscher durch ausländische Unternehmen prüfen kann, von 25 auf 10 Prozent der Firmenanteile zu senken. Darüber hinaus hatte Bayern in dem Papier gefordert, bei kritischen Infrastrukturen, vor allem in der Energie- und Informationstechnik, „ohne eine konkrete Eingriffsschwelle jedwede Beteiligung“ zu kontrollieren. Beschlossen hat der Bundesrat Ende April allerdings nur eine entschärfte Version, in der er empfiehlt, die bislang geltende 25-Prozent-Schwelle abzusenken.



Mehr als die Hälfte des bayerischen Bruttoinlandsprodukts stammt aus dem Außenhandel, China gehört neben den USA und Großbritannien zu den wichtigsten Abnehmern des Bundeslandes – weshalb Pschierer sich beeilt, zu betonen, dass er natürlich weiterhin chinesische Investoren in Bayern wolle: „Ich will ja nicht die Tür zu machen!“