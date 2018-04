Angela Merkel zu Gast bei Trump: Das Prinzip Hoffnung

„Wir haben auch über Handelsfragen gesprochen“, erklärte Merkel verklausuliert vor der Presse. Und erinnerte dann daran, dass die Deutschen viele Investitionen in den USA tätigen, hoch qualifizierte Arbeitsplätze stellen – und Produkte Made in USA in viele Länder exportieren. Doch Donald Trump zeigte sich unbeeindruckt. Er wiederholte seine Kritik an dem Handelsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten mit der Europäischen Union. Seine Schlussforderung: Die Geschäftsbeziehung sei „unfair“ – und: „Ich werde weiter daran arbeiten, dass diese Ungerechtigkeiten beseitigt werden“, so Trump. Sollte es so kommen, und die Strafzölle für Stahlimporte ab dem 1. Mai auch für europäische Hersteller gelten, wird die Europäische Union höchstwahrscheinlich Gegenmaßnahmen treffen, der Zollkrieg wäre dann Realität.