Mexiko: Präsident Lopez Obrador will 11 Milliarden Dollar in die Ölbranche pumpen

Lopez Obrador sagte am Montag vor Reportern, seine Regierung wolle 2,6 Milliarden Dollar in die Modernisierung der Raffinerien stecken, die im Besitz des staatlichen Konzerns Pemex sind. 8,4 Milliarden Dollar sollen zudem in den Bau einer neuen Raffinerie investiert werden. Wie die Projekte finanziert werden sollen, ließ Lopez Obrador, der am 1. Dezember die Amtsgeschäfte von Enrique Pena Nieto übernimmt, offen.