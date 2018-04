Michael Bloomberg: Ehemaliger New Yorker Bürgermeister gleicht US-Klimaverpflichtung aus

„Die Verfasser der Studie geben selbst zu, weder die positiven Wirkungen von Innovationen im Bereich erneuerbare Energien noch den (wirtschaftlichen) Nutzen durch Minderung des Klimawandels (und damit unter anderem die Verhinderung wirtschaftlich desaströser Naturkatastrophen) einbezogen zu haben,“ heißt es in einem Faktencheck des BMU. Demnach wurden bei der Untersuchung lediglich mögliche Verluste an Arbeitsplätzen in den alten Industrien beleuchtet, und der Jobmotor erneuerbare Energien und Effizienztechnologen völlig ausgeklammert.