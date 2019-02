Cohen sagt in dieser Woche in mehreren Anhörungen vor dem US-Kongress aus. Am Dienstag hatte er sich hinter verschlossenen Türen vor dem Geheimdienstausschuss des Senats geäußert. Am Donnerstag ist eine nicht-öffentliche Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss der anderen Kongresskammer, des Repräsentantenhauses, geplant. Besonders viel Aufmerksamkeit richtet sich aber auf seine öffentliche Aussage an diesem Mittwoch vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses. Die Sitzung beginnt um 16.00 Uhr deutscher Zeit (10.00 Uhr Ortszeit).